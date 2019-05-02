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Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi 3. oldu

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Ulusal Acil Tıp Kongresi'nde Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Kliniğince yapılan bir çalışma 3.'lük ödülüne layık görüldü.


Antalya'da 43 ülkeden 60'ı yabancı, 145'i Türkiye'den toplam 205 konuşmacının yer aldığı ve bin 563 bildirinin sunulduğu 1 Ulusal Acil Tıp Kongresi'nde Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Kliniğince yapılan bir çalışma 3.'lük ödülüne layık görüldü. Asistanlar arasında yapılan sunum yarışmasında Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Kliniğinden bir asistan doktor 1. oldu.

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