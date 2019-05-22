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Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları iftarda buluştu

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, geleneksel iftar programında bir araya geldi.


Altındağ Altınpark Açık Hava Restoran'da hastane çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği iftar programında semazen gösterisiyle başladı. Akşam ezanının okunmasıyla dualar eşliğinde oruçlar açıldı. Birlik ve beraberliğin belirgin örneğinin yaşandığı iftar programı iyi dilek ve temennilerle son buldu.


Hastane İdari ve Mali işler Müdürü Ahmet uslu ve ekibinin koordinesinde gerçekleştirilen iftar yemeğine Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Etlik Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Erkan Çiçek ve çok sayıda bürokrat, sağlıkçı katıldı.

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