Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde “Engel Engel Değildir" programı

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Engel Engel Değildir" adlı bir program düzenlendi.

Hastane konferans salonunda düzenlenen program, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm gazi ve şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Engellilerle birlikte birlikte yaşamaya devam ettiklerini ifade eden Başhekim Doç. Dr. Davut Akduman, "Doğuştan ya da sonradan, bazen hastalık bazen kaza sonucu bazı işlevlerimizi kaybedip engelli kalabiliyoruz. Bu bağlamda hepimiz aynı zamanda birer engelli adayıyız. Dünya Engelliler Günü'nde hastane yönetimi olarak farkındalık oluşturmak, çalışma arkadaşlarımızı anlamak, sorunlarından haberdar olmak, problemlerine çözüm önerilerini birlikte hayata geçirebilmek için bir aradayız. Birlikte çalıştığımız engelli arkadaşlarımıza hakikaten ayrı bir değer verdiğimizi bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Şehirleşme ve iş hayatının insanlık tarihinin hiç olmadığı kadar büyük bir hızla arttığı son yüzyılda toplumun dezavantajlı bireylere yönelik iyileştirmelerde kaçınılmaz hale geldi. Yine insana insanca bir değer veren medeniyetimizin köklerinde de fiziki ve ruhsal engel sahibi bireylere ayrı bir önem verilmiştir. Günümüzde de engelli kardeşlerimizin kendi iradeleri dışında sahip oldukları bu dezavantajları sosyal hayatta ve iş hayatında neden olduğu negatif sonuçların giderilmesi için birçok güzel uygulama, güzel düzenlemeler bulunmaktadır. Asıl engelin kendilerini normal kabul eden insanların zihinlerinde olduğuna dair bazı olumsuz örneklerle birlikte ümitlerimizi yitirmiyoruz. Toplumun bir parçası olan engelli kardeşlerimizle birlikte yaşamaya, birlikte çalışmaya, insanlık onurumuzun bir gereği olarak devam edeceğiz. Bugün tüm çalışanlarımızın katkı ve katılımlarına açık bir şiir programı düzenlendi. Emeği geçen arkadaşlarıma tek tek teşekkür ederim" dedi.

Dünyada 1 milyar civarında engellinin olduğunun altını çizen Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm ise, "Dünyada 1 milyar civarında engellinin olduğu, Türkiye'de de yüzde 10-13 arasında olduğu kabul edilen ve geri kalanların da potansiyel engelli adayı olduğu dünyada yaşıyoruz. Elbette ki bir günle değil her günde kardeşlerimizle birlikte olmamız, onların yanında ve yardımında olmamız gerekiyor. Tabii ki devletimizin kanunlarla çıkarmış olduğu kolaylıklar var. Bunların yanında bizler de hekimler olarak gerektiği gibi engelli kardeşlerimizin yanında ve yardımında oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başhekim Doç. Dr. Davut Akduman Necip Fazıl Kısakürek'in "Canım İstanbul" adlı şiirini seslendirirken, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Semih Dinçer Yetiş "Kudüs" adlı şiiri okudu.