Keçiören halk oyunlarıyla şenlendi

“Yedi Bölge Tek Yürek” Halk Dansları Gösterisi, çeşitli yaş gruplarından oluşan bir ekiple Keçiören'de gerçekleştirildi.

AFTAD Gençlik Spor Kulübü Halk Oyunları Topluluğu ve Keçiören Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Yıl Sonu “Yedi Bölge Tek Yürek” Halk Dansları Gösterisi ilçedeki Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çeşitli yaş gruplarından halk dansçılarının sahne aldığı etkinlikte, Anadolu'nun çeşitli yörelerinden halk oyunları sahnelendi. Gecede vatandaşlar eğlence dolu anlara tanıklık etti.

“Halk oyunlarının tamamı geçmişimizin ve geleceğimizin bütünleşmesidir”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Alman Enstitüsü'nün yaptığı son araştırmayı dile getirerek, “Türklerin 9 bin 500 yıllık bir tarihi var. Engin, zengin, derin bir tarihimiz var. Müziğimiz, folklorumuz ve sanatımız dünyaya nam salmıştır. Kendi eserlerimizi, kimliğimizi, kültürümüzü, zenginliğimizi yaşatmalıyız. Atatürk, ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' diyor. Kültürlerini ve sanatlarını kaybeden milletlerin can damarlarından biri kopmuş demektir. Bugün sergilenen halk oyunlarının tamamı geçmişimizin ve geleceğimizin bütünleşmesidir. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği gecen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.