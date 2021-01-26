Keçiören her mevsim ağaçlandırılıyor

Yeşil sokaklar, yeşil mahalleler, yeşil Keçiören, yeşil Ankara ve yeşil Türkiye hedefiyle şehrimizdeki sokaklarımızın tamamını ağaçlandırıyoruz. 2020 yılında ilçemize 94 bin adet ağaç ve 280 bin adet mevsimlik çiçek dikimi yaptık” dedi.

Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ağaç dikme çalışmaları ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda devam ediyor.

“Keçiören en yeşil ilçe olacak”

Keçiören'i kişi başına düşen yeşil alan miktarı bakımından ilk sıraya taşıyacaklarını her fırsatta dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bu hedef doğrultusunda ağaçlandırma seferberliğini aralıksız sürdürdüklerini kaydetti. Altınok, “Keçiören'imizi Ankara'nın en yeşil ilçesi yapacağız. 2020 yılında ilçemize 94 bin adet ağaç ve 280 bin adet mevsimlik çiçek dikimi yaptık. Keçiören yaşam tercihinde ve nefes alınacak kent olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” ifadelerini kullandı.

“436 bin metrekarelik millet bahçesi yapıyoruz”

Bağlum'a yapılacak olan Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi hakkında da bilgi veren Altınok şunları aktardı:

“436 bin metrekarelik alana yapacağımız Millet Bahçesi Ankara'nın nefes alacağı alan haline gelecek. Burası büyük bir rekreasyon noktası olarak vatandaşımıza hizmet verecek. Böylece Ankara'ya Atatürk Orman Çiftliği'nden daha büyük bir yeşil alan kazandırmış olacağız. Bu projemiz Ankara'ya nefes aldıracak çok büyük bir akciğer olacak.”