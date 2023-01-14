Keçiören Hisar Mahallesi'ne kapalı spor salonu

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Hisar Mahallesi'ne inşa edilen Hisar Mahallesi Kapalı Spor Salonu ve Spor Kompleksi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende vatandaşlarla birlikte beton mikserinin butonuna basılarak ilk beton atıldı.

Temel atma töreninde katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bağlum'a yeni bir eseri, yeni bir hizmeti daha kazandırıyoruz. Sağlıklı yaşamın temeli spordur. Çocuklarımız burada spor yapacaklar. Bununla birlikte Keçiören'imize 11 tane kapalı spor salonunu kazandırmış olacağız. Hizmet kervanımız durmaksızın devam ediyor. Sadece Bağlum'da dört mahallemize 100 milyon lira değerinde asfalt attık. Bağlum Stadı'mızı 27 milyon TL maliyetle yeniliyoruz" dedi.

"Eserlerle, hizmetlerle Keçiören'imizi donatmaya devam ediyoruz"

Keçiören Bağlum bölgesine yapılan diğer yatırımlara ilişkin bilgiler veren Altınok şunları söyledi:

"Bağlum için bir de Millet Bahçesi projemiz vardı. Vatandaşlarımız zaman zaman soruyor ‘Ne oldu' diye. İki kez ihale yapıldı ancak firmalar bunu yapamayınca tekrar ihale yapılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Bey ile görüştük. Kendisi bize, ‘Keçiören'e ne yapsak azdır, Keçiören bizim amiral gemimizdir, Millet Bahçesi'nin ihalesi tekrar yapılacak' dedi. Buraya 444 dönümlük Millet Bahçesi yaparak Keçiören ve Ankara'ya kazandırmış olacağız. Karşıyaka Mahallemizde konak çalışmamız devam ediyor. Aynı zamanda ısıtmalı ve soğutmalı pazar alanlarımızın açılışını yaptık. Bağlum'da yollarımız çok kötüydü. Sadece Hisar Mahallesi'ne 26 bin 500 ton asfalt attık. Kar kış demeden eser ve hizmet yapmaya devam ediyoruz. Ne diyor Cumhurbaşkanımız, ‘Durmak yok; çalışmaya, koşmaya devam.' Bizim desturumuz bu. Türkiye sporda tesisleşme anlamında en parlak dönemini yaşıyor. En çok spor tesisi olan, en çok parkı bulunan belediye de Keçiören Belediyesidir. Buraya yakın mesafede olan Kösrelik Mesire Alanı'mız ise 179 dönüm. Burada 20 milyon TL kamulaştırma yaptık. Yakında açılışını yapacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesinin temelini atıp da açtığı bir kütüphane yok, yürüyüş yolu yok. Biz 8 tane yeni kütüphane açtık. Keçiören Belediyesi az bütçe ile Büyükşehir Belediyesinden daha çok eser ve hizmet yapıyor. Aldığımız araç 400 milyon TL değerinde. Eserlerle, hizmetlerle Keçiören'imizi donatmaya devam ediyoruz."

"Biz algı belediyeciliği değil olgu belediyeciliği yapıyoruz"

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de Keçiören Belediyesinin önemli eser ve hizmetlere hizmetlere imza attığını belirterek, “Başkanımız hizmetleri anlatıyor anlatıyor ama bitmiyor. Biz algı belediyeciliği değil olgu belediyeciliği yani hizmet belediyeciliği yapıyoruz. Hemen hemen her hafta bir açılış davetiyesi geliyor Keçiören Belediyesinden. Biz yetişemiyoruz Keçiören'deki açılışlara. Bir milyon nüfuslu bir ilçemiz burası. Başkanımız Keçiören'i parklar, pazar alanları, spor tesisleri ile donatıyor. Ailelerimiz çocuklarını bu spor tesislerine yönlendirmeli. Her bakımdan yetişen yeni nesiller yetiştirmemiz lazım. Bizler gecekondudan geldik. Başkanımız da öyle biz de öyleyiz. Okuduk, çalıştık gayret ettik, tırnaklarımızla kazıyarak geldik bu makamlara. Bu bakımdan sevgili anneler, sevgili babalar çocuklarımızın iyi yetişmesi için gayret edelim. Çünkü onlar da yarın bu makamlarda Türkiye'yi yönetecekler" diye konuştu.

Spor tesisi tamamlandığında içinde spor salonları, eskrim antrenman salonu, dövüş sanatları antrenman salonu, güreş antrenman salonu, masa tenisi antrenman salonu gibi birçok bölüm yer alacak.

Temel atma törenine; AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ABB Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldı.