Keçiören Kent Konseyi kuruldu

Başkanlığa, oy birliğiyle Dede Hayrettin Hasgül seçildi.

Kurulda konuşan ve Yerel yönetimlerin şehirlerle ilgili alınan kararlarda vatandaşın da söz hakkına sahip olması gerektiğini vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, kent konseyi gönüllülerinin apartman ve mahallelerde olmasının işlerini kolaylaştıracağını söyledi.