Keçiören Kösrelik Mesire Alanı'nda kesintisiz çalışma

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Körselik köyünde yapılan mesire alanında çalışmalar, kesintisiz devam ediyor.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Kösrelik köyünde bulunan gölet etrafında yapımı sürdürülen mesire alanının inşasında sona yaklaşıldı. Piknikçilerin doğayla baş başa vakit geçireceği alanda çardaklar, göl kenarındaki alanlara kuruldu. Bisiklet yolu, yürüyüş yolu, çeşitli spor alanlarının yapımı ve çevre düzenleme çalışmaları ise kesintisiz devam ediyor. Mesire alanına ilişkin bilgi veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Mesire alanımız doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez mekanı olacak. 179 bin metrekare alana inşa ettiğimiz mesire alanımız, yürüyüş ve bisiklet yolu, 200 adet pergole, çocuk oyun alanı, balık tutma iskelesi ile büyük bir ilgi görecek. Vatandaşımız huzurlu bir ortamda hem piknik hem de spor yapabilecek. Aynı zamanda burada su sporları da yapılabilecek” dedi.