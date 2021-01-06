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Keçiören Kreş Adası uzman kadrosuyla çok yakında hizmette

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde hizmet veren kreşlerin sayısını artırdıklarını kaydederek, 200 öğrenci kapasiteli yeni ‘Kreş Adası’nı önümüzdeki günlerde hizmete açacaklarını duyurdu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde hizmet veren kreşlerin sayısını artırdıklarını kaydederek, 200 öğrenci kapasiteli yeni ‘Kreş Adası'nı önümüzdeki günlerde hizmete açacaklarını duyurdu.


Başkan Altınok, “Kreş Adası'nda görev yapacak uzman öğretmenlerimize hizmet içi eğitimler vermeye başladık. Aynı zamanda çocuk psikologlarımızın da görev yapacağı kreşimizin fiziki koşullarını daha konforlu hale getirdik. Burada eğitim alacak olan minik yavrularımızın geleceğini en iyi şekilde inşa edeceğiz” dedi.


Göreve gelirken kreş sayısını artırma' sözü verdiklerini hatırlatan Altınok, “Mevcut kreşlerimizi yeniden düzenledik. Çocuklarımızı iyi yetiştirmek için onların eğitim alacakları alanların kapasitesini artırıyoruz. Geleceğimize yatırım yapmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.



“Kreşlerimizi yeniden düzenledik”


Keçiören Belediyesi olarak eğitime destek projesi kapsamında ilçedeki kreşlerin sayısını artırmaya devam edeceklerini kaydeden Altınok, şunları aktardı:


“Çocuklarımızı, çiçek ve meleklerimizi en iyi şekilde yetiştirebilmemiz için temel eğitim oldukça önemli. Bugünün çocuğu yarının büyüğü ve aynı zamanda ülkemizin, devletimizin ve milletimizin de geleceği demektir. Biz de çocuklarımıza daha iyi bir eğitim hizmeti sunabilmek için sürekli mesai harcıyor, bunun gayretiyle gece gündüz çalışıyoruz. Kreşlerimizin sayısını artırdık, mevcut kreşlerimizi de yeniden düzenledik.”

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