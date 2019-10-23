Keçiören Kuşcağız Semt Polikliniği hizmete açıldı

Vatandaşların poliklinik hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi, sağlık hizmetlerinin eksiksiz ve yerinde yapılması ve bölgesel sağlık hizmetine cevap verilebilmesi amaçlanan Keçiören (Kuşcağız) Semt Polikliniğinde; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği (FTR), Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi, Ortopedi Polikliniği, Aile Hekimliği Polikliniği ve Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim (Sigara Bırakma) poliklinikleri hizmet vermeye başladı.

Fiziksel yapısı, donanımı, teknolojik imkânları ve personeliyle hafta içi mesai saatleri içerisinde ayaktan tedaviye cevap verecek olan Keçiören Kuşcağız Semt Polikliniği, bulunduğu bölgede her türlü fizik tedavinin uygulanabileceği bir merkez olarak hastane konforunda donatıldı.

Ankara Vali Yardımcısı İsmail Küreci, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Etlik Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Erkan Çiçek, Keçiören İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Nakiboğlu ve Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Davut Akduman açılış kurdelesini birlikte kesti.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Öğrt. Üyesi İshak Şan, Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Ramazan Karaaslan, Bilkent Kamu Hastaneleri hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Eyüp Sarı, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ümit Murat Parpucu, Personel Hizmetleri Başkanı Adem Kucur, Destek Hizmetleri Başkanı Müh. Zübeyir Dedeoğlu, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Alimoğulları, Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Aydın Yılmaz ve Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mevlüt Karataş semt polikliniği açılış programına katılarak hastane yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulunup başarılar diledi.