Keçiören Ramazan etkinliklerinde coşkulu türkü şöleni

Keçiören Belediyesinin Ramazan etkenlikleri kapsamında düzenlenen Kırşehir Gecesi'nde, Kırşehir Kültür Evi açılışını gerçekleştiren Başkan Turgut Altınok, “Keçiören daha güzel olsun, güzel hizmetlere kavuşsun diye bize destek veren bütün derneklerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu destekleriniz ve oylarınız boşa gitmeyecek” dedi.

Kalaba Kent Meydanında düzenlenen etkinlikte Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kırşehir Kültür Evi açılışını, Kırşehirli Dernekler Federasyonu Başkanı Hilmi Gökçınar ve Keçiören Belediyesi Meclis Üyeleri Metin Akdemir, Bülent Tanrıkut, Haydar Melikoğlu ve Hacı Derviş Kaplan ile birlikte yaptı. Karagöz Hacivat gösterisi ve çeşitli orta oyunlarıyla başlayan etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu'nun Türk Halk Müziği konseri ile devam etti. Kırşehir yöresine ait çeşitli kültürel gösterilerin sergilendiği gecede Keçiörenliler coşkuyla eğlenme fırsatı buldu.

"Önce de hizmetkârdık, bundan sonra da hizmetkâr olmaya devam edeceğiz"

Gecede vatandaşlara hitap eden Başkan Turgut Altınok, etkinlikte emeği geçen Kırşehirli Dernekler Federasyonu Başkanı Hilmi Gökçınar'a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek şunları söyledi:

“Keçiören daha güzel olsun, güzel hizmetlere kavuşsun diye bize destek veren bütün derneklerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu destekleriniz ve oylarınız boşa gitmeyecek. Biz bu kentin hizmetkârıyız. Önce de hizmetkârdık, bundan sonra da hizmetkâr olmaya devam edeceğiz. Geleneklerimizi, kültürlerimizi yaşatmak açısından derneklerimiz önemli bir mihenk taşıdır. Derneklerimiz kültürümüzü yaşatan kapıdır, konaktır, çatıdır ve aynı zamanda her biri bir kolondur. Milletler kültürleriyle yaşarlar. Kültürlerini kaybeden milletler her şeyini kaybetmiş demektir. Bizi ayakta tutan en önemli değerlerimizden biri de bizi biz yapan kültürümüzdür. Bu değerlerimizi yaşatan her türlü organizasyonu şimdiye kadar destekledik bundan sonra da Allah nasip ederse desteklemeye devam edeceğiz.”

"Ertaş, maddiyata değil maneviyata önem verdiği için neşet ertaş olmuştur"

Başkan Altınok, Kırşehir Gecesi'nde Türk Halk Müziği'nin unutulmaz ustası Neşet Ertaş'ın kültürel değerlere ve insana verdiği öneme ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Altınok, “Neşet Ertaş, Almanya'ya gitmeden önce Keçiören'de yaşlaşıyordu. Kendisine Atatürk Botanik Bahçemizi gezdirdim. Bana, ‘Buralar çöplüktü cennet olmuş' dedi. Neşet Ertaş'a Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. Bu millet var olduğu sürece Neşet Ertaş da var olacaktır. Neşet Ertaş, maddiyata değil maneviyata önem verdiği için Neşet Ertaş olmuştur. Paraya bakmadığı için, ne olursa olsun benim torbam dolsun demediği için, gönül insanı olduğu için Neşet Ertaş olmuştur. Kültürümüzü yaşatan Neşet Ertaş'ı ve diğer önemli sanatçılarımızı saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.