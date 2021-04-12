Keçiören, Ramazan'a gül kokulu camilerle girecek

Temizlik çalışmaları kapasında gül suyu sıkılan camilerin daha ferah hale getirildiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ramazan ayına özel detaylı temizlik çalışmalarıyla camilerimizin içini ve çevre temizliğini yaptık. Her bir camimizi aynı zamanda dezenfekte ettik. Gül suyu sıktığımız camilerimizde vatandaşlarımız ibatelerini gönül rahatlığıyla yapabilecekler” dedi.

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki camilerde rutin olarak yapılan temizlik çalışmaları Ramazan ayı öncesinde kurulan özel temizlik ekibi tarafından ilçe genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Camilerin içi süpürülüp temizlenirken aynı zamanda çevre temizliği de yapıldı. Temizliğin sonunda camilerdeki halılara gül suyu sıkılarak daha ferah bir ortamın oluşması sağlandı.

Ramazan ayı boyunca dezenfekte

Keçiören'deki ibadethanelerin temizliğine ve hijyenine büyük önem verdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ramazan ayı boyunca camilerimizde dezenfekte çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Kutsal mekânımız olan camilerle birlikte diğer ibadethanelerin bakımlı ve temiz olması oldukça önemli. Milli ve manevi sembollerimizden biri olan camilerimiz başta olmak üzere diğer ibadethanelerimize yönelik temizlik ve bakım çalışmalarını sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.