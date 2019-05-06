Keçiören Ramazan'da bir başka güzel

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Millet olarak mübarek Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Keçiören'imiz ise Ramazan ayına her yıl olduğu gibi özel etkinliklerle hazırlandı. İftar sonrası Kalaba Kent Meydanımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Keçiören'de Ramazan ayına özel temizlik işlemlerinin yanı sıra periyodik olarak yürütülen çalışmalarla ilçenin tüm bölgeleri temiz bir görüntüyle Ramazan'a merhaba dedi. Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri camilerde, parklarda, sokaklarda, şelalelerde, yürüyüş ve koşu yollarındaki çalışmalarını Ramazan ayı boyunca da itinayla sürdürecek.

Altınok: "Ramazan coşkusu Keçiören'de yaşanacak"

Başkan Turgut Altınok, “Millet olarak mübarek Ramazan ayının ilk gününün mutluluğunu yaşıyoruz. Keçiören'imiz ise Ramazan ayına her yıl olduğu gibi özel etkinliklerle hazırlandı. İftar sonrası Kalaba Kent Meydanımızda düzenlediğimiz etkinlik ve konserlerimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Keçiören Belediyesi olarak 15 hemşehri derneğimizle işbirliği içerisinde Kalaba Kent Meydanı'nda Ramazan boyunca ortaklaşa düzenleyeceğimiz birçok etkinliğimiz olacak. İlahi konserlerinin yanı sıra birçok yöremize ait tanıtımlar ve folklor gösterileri düzenliyoruz. Birbirinden kıymetli sanatçı kardeşlerimizin konserleriyle Ramazan coşkusu Keçiören'de yaşanacak” ifadelerini kullandı.