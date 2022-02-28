Keçiören Sancaktepe'de hem pazar alanı hem de Kültür Merkezi yükseliyor

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Sancaktepe Mahallesi'nde inşa edilen Sancaktepe Kapalı Pazar Alanı ve Kültür Merkezi'nin yapımı hummalı bir çalışmayla devam ediyor.

Keçiören Belediyesinin Sancaktepe Mahallesi'ne inşa ettiği Sancaktepe Kapalı Pazar Alanı ve Kültür Merkezi için çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sancaktepe Kapalı Pazar Alanı ve Kültür Merkezi'nin esnafa ve alışveriş yapan vatandaşlara nezih bir ortam sunacağını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kışın pazar esnafımızın ve vatandaşlarımızın üşümeyeceği, yazın da serin bir ortam sunan pazar yerimiz ve çok amaçlı kültür merkezimizi inşallah yakın zamanda hizmete açacağız. Sancaktepe Mahallemizin yollarını da havaalanı gibi yaptık. Şehrimizin her noktasına ihtiyaca göre eşit hizmet götürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Temelleri Başkan Turgut Altınok tarafından atılan 12 milyon TL'lik yatırım değerine sahip tesis tamamlandığında hem pazar alanı hem de çok amaçlı kültür merkezi olarak hizmet verecek. Çatasında yer alacak olan güneş enerjisi panelleriyle elektrik de üretecek olan çok amaçlı merkez kendine yetebilen özelliğiyle örnek bir tesis olacak.