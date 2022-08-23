Keçiören Şehit Kubilay Mahallesi'ne bir park daha

Ankara'nın Keçiören ilçesi Şehit Kubilay Mahallesi'ne yeni bir park yapılması için çalışmalar başlatıldı. Park yapılacak alanda, Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından iş makinaları ile park alanındaki toprak tesviye çalışmaları sürdürülüyor. İlçedeki her bir mahallenin ihtiyacına göre yeni yatırımlar yaptıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemizde 600'den fazla park var. Birçok yerde doğru düzgün park, yeşil alan yok. Keçiören park cennetidir. En çok parkı bulunan ilçe Keçiören'dir. Şehit Kubilay Mahallesi'ne inşa ettiğimiz bu parkımız vatandaşlarımızın nefes alacakları önemli bir mekan olacak. Keçiörenimizin daha yaşanabilir olması için sosyal donatı alanlarımızın sayısını artırmaya devam edeceğiz” dedi.