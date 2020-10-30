Keçiören üç gün boyunca Cumhuriyeti kutladı

Keçiören'de Azerin konseriyle 27 Ekim'de başlayan Cumhuriyet coşkusu, 29 Ekim'de gece geç saatlere kadar devam etti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Genç yaşta vatan için çalışmaya başlayan, mandayı kabul etmeyen Türk milleti esareti kabul etmez" dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından 29 Ekim'de düzenlenen Cumhuriyetin ilanının 97'nci yılını kutlama etkinlikleri Kalaba Kent Meydanı'nda klasik otomobillerin sergilenmesi ile başladı. Meydandaki Atatürk büstüne çelenk konularak devam eden kutlamada Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un öncülüğünde klasik araçlarla ilçede konvoy düzenlendi. Başkan Altınok daha sonra ilçenin 51 mahallesini üstü açık otobüsle gezerek Keçiörenlilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen kutlama etkinliğinde konuşan Başkan Altınok, “Genç yaşta vatan için çalışmaya başlayan, mandayı kabul etmeyen, Türk milleti esareti kabul etmez, Türk eğilmez ve bükülmez, ‘Ya istiklal ya ölüm' diyerek Milli Mücadele'yi başlatan büyük önder, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum” dedi.

Klasik araçlarla düzenlenen konvoy öncesinde Cumhuriyet coşkusuna ortak olan vatandaşlara hitaben konuşan Başkan Altınok, “Türkiye gerek nüfus anlamında, gerekse coğrafya olarak Türkiye'den büyüktür. Sınırları Edirne'den başlayıp Kars'ta sonlanmaz. Tanrı Dağları, Altaylar, Başkurt, Çuvaş, Avrupa, Orta Doğu, Kafkaslar diyerek uzayıp giden yerlerde Türk nüfusu, yani gönül coğrafyamız vardır. Altaylar'dan ve Tanrı Dağları'ndan süzülerek Anadolu'nun bağrına gelen alperenlerimizi, tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Mertçe savaşarak bizlere dünyanın en güzel coğrafyasında kanla çizilmiş olan cennet parçası bir vatan bıraktılar. Bayrağımız şehidimizin kanı ile sulanmış mübarek bir bayraktır. Bayrağımız; İkbalimiz, istikbalimiz, hürriyetimiz, namusumuz, dinimiz ve şerefimizdir. Rabbim bayrağımızı ebediyete kadar payidar etsin. Minarelerden ezanlarımız dinmesin” ifadelerini kullandı.

"Bugün ve yarınlar için büyüyen bir Türkiye var”

Konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına da değinen Altınok, şunları aktardı:

“Macron Türkiye'nin büyüdüğünün ve geliştiğinin farkında. Bu nedenle de aklını Türkiye ile bozmuş. Diyor ki, siz Suriye'ye asker çıkarmayın. 911 kilometre sınırıyla Suriye bizim komşumuz ve PKK orada kol geziyor. Peki, senin ne işin var Macron Suriye'de. Libya'ya karışma diyor. Libya bizim gönül coğrafyamızın bulunduğu Türk nüfusunun olduğu, soydaşlarımızın bulunduğu bir ülke. Doğu Akdeniz'de petrol arama diyor, senin sınırın bile yok, senin ne işin var orada. Karabağ'a karışmayın diyor, senin ne işin var Karabağ'da. Bizim Türkiye ile meselemiz yok, Recep Tayyip Erdoğan ile meselemiz var diyor. Çünkü cumhurbaşkanımız devletimizin ve milletimizin milli menfaatlerini koruyan, onların sömürü düzenini bozan şahin bir politika izliyor. Atatürk, ‘Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır' diyor. Şu an geldiğimiz noktada mevzubahis vatandır. Bugün ve yarınlar için büyüyen bir Türkiye var. Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız ve ona sahip çıkacağız. Türkiye eski Türkiye değil. Savaş gemisini, tankını, İHA ve SİHA'sını yapan, insansız denizaltı ve savaş uçağını yapmaya başlayan bir ülkedir. Tüm bunların yapımında emeği ve katkısı bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımıza da destek olmalıyız.”