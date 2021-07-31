Keçiören ve Manavgat el ele, gönül gönüle

Altınok, “Türkiye hain bir saldırıyla karşı karşıya. Aynı yerde dört tane yangın mümkün değil, bu bir tesadüf değildir. Önce Antalya sonra Bodrum, Marmaris, Fethiye Ölüdeniz'de çıkan yangınlara tesadüf diyemeyiz. Buralar Türkiye'nin turizm alanında can damarı olan merkezlerdir. Ve saldırılar buralara yapılıyor. Bunun nedeni; var olan turistlerin gitmesine neden olmak ve bütün dünyaya bu yangınları göstererek rezervasyon yapan turistlerin buraya gelmesi engellemektir” dedi.

AK Parti İl Başkanlığı koordinasyonuyla Manavgat'ta meydana gelen yangından mağdur olan vatandaşlara yönelik başlatılan yardım kampanyasına Keçiören Belediyesi ve AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığından da destek geldi. Bu kapsam da muhtelif yaşam malzemelerinin bulunduğu bir tır dolusu temel ihtiyaç malzemeleri Manavgat'a uğurlandı. Uğurlama törenine AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ve parti teşkilatı da katıldı.

“Orman yangınları ile ilgili cezaların artırılması lazım”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Manavgat'ta mağdur olan vatandaşlara el uzatmak için Keçiören Belediyesinin, AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığının ve Keçiörenlilerin seferber olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ülkemizin birçok yerinde orman yangınları var. Burada sadece ağaçlar değil insanlarımız, bitkilerimiz hayvanlarımız, kuşlarımız yanıyor. Türkiye yine alçak PKK saldırısı ile karşı karşıya. Ülkemizde turizm mevsimi belli... Bu yangınlar hem ülkemizin değerlerine, insanlarımıza ve canlılarımıza hem de Türkiye'nin ekonomisine yönelik bir saldırıdır. Dolayısıyla en kısa sürede bu yangını çıkaran hainlerin yakalanması lazım. Bunu bir Müslüman yapamaz, bunu yapan Türk olamaz, bunu yapan insan olamaz. Yangını çıkaranlar insanlıktan zerre kadar nasibini almamıştır. Ormanların ne suçu var, kuşların ne suçu var, böceklerin ne suçu var, masum insanların ne suçu var. Orman yangınları ile ilgili cezaların artırılması lazım. Bu cezalar müebbet olur, vatana ihanet olur... Ciğerimiz yanıyor, İnşallah yangınlar bir an önce söndürülür ve bir an önce bu ormanları el ele vererek milletçe telafi ederiz. Yangınlarda yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yüce Rabbim bu tür felaketlerden milletimizi, devletimizi ve tüm insanlığı korusun.”