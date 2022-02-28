Keçiören zabıtası balık eğitimi aldı, denetim yaptı

Ankara Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine yönelik ‘yasal avlanma boy sınırları ve avlanma yasak dönemleri' hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Keçiören Belediyesi hizmet binası toplantı salonunda Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından Zabıta Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personellerine 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yasal avlanma boy sınırları ve avlanma yasak dönemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Sunumun ardından Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Macit Gençer'in katılımıyla pazar alanlarında balıkçı esnaflarına yönelik zabıta ekipleriyle birlikte ortak denetim de yapıldı.

"Bu konuda toplum olarak da duyarlı ve bilinçli olmalıyız"

Türkiye'de ve dünyada balık popülasyonunda yaşanan sıkıntının önüne geçmek için balıkların biyolojik gelişimlerini tamamlamadıktan sonra avlanması gerektiğini vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yasak avlanmanın ve küçük boyutlu balık satışının önüne geçmek için bilgilendirme eğitimleri önemli. Bu konuda zabıta ekiplerimiz hem semt pazarlarımızdaki balıkçılara hem de diğer balıkçılara yönelik titiz denetimler yapıyor. Balıkçılarımız da yasal usullere göre avlanmış balık satışı yaparak deniz canlılarının popülasyonunu korumaya katkı sunabilirler. Bu konuda toplum olarak da duyarlı ve bilinçli olmalıyız” dedi.