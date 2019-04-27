Keçiören zabıtası Ramazan öncesi denetimleri sıklaştırdı

Ankara Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri, 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak olan Ramazan öncesi ilçe genelinde fiyat ve gıda denetimlerini sıklaştırırken, Belediye Başkanı Turgut Altınok "Hileli ya da pahalı ürün satmak isteyenler vatandaşlarımızın zararına iş yapıyor demektir. Her kim Ramazan ayının bereketine hile karıştırmak isterse haram olur vebal olur, öbür türlü bereket olur helal olur" dedi.

İlçe genelinde gıda güvenirliğinin sağlanması ve fahiş fiyatların önlenmesi için denetimlerini sürdüren Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, sağlıklı olmayan ortamlarda üretim yapan işletmelere önce uyarılarda bulunuyor, uyarıları dikkate almayan işletmelere gerekli cezai işlem uyguluyor.

Ekipler, gün boyu reyonlarda yer alan ürünlerin etiket fiyatıyla, aynı ürünün kasada tanımlı olan hileli fiyatlandırılmasının tespitini yaparken, halk sağlığını tehdit edebilecek üretim yapan işletmelere de cezai işlemler uyguladı. Denetim sırasında hijyen koşulları, genel temizlik, gıdaların son kullanma tarihleri, gıda maddelerinin muhafazası ve depolanması, çalışan personelin kıyafetleri, fiyat etiketleri ve iş yeri önlerindeki işgaller kontrol edilerek işletmecilere uyulması gereken kurallar anlatıldı. Keçiören zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendirerek bu doğrultuda harekete geçiriyor.

"Haksız kazanç sağlamak isteyenlere tahammülümüz yoktur"

Başkan Turgut Altınok, ticaret ahlakına uymayan, fahiş fiyatlarla satış yapan ve vatandaşların sağlığını tehdit edecek hileli üretim yapmak isteyen işletmelere ve ticarethanelere yönelik uyarılarda bulundu. Amaçlarının ceza kesmek değil vatandaşın huzur ve mutluluğunu korumak olduğunu vurgulayan Altınok, "Vatandaşlarımızın huzur, bereket ve rahmet ayı olan Ramazanı, ailesi ve sevdikleriyle en güzel şekilde geçirmeleri için önlemlerimizi alıyoruz. Hileli ya da pahalı ürün satmak isteyenler, vatandaşlarımızın zararına iş yapıyor demektir. Her kim Ramazan ayının bereketine hile karıştırmak isterse haram olur vebal olur, öbür türlü bereket olur helal olur. Zabıtamız da gerekli cezai işlemlerini uyguluyor. Vatandaşlarımızın mağdur edilmesine asla tahammülümüz yoktur. 7 gün 24 saat esasına göre görevimizin başındayız, vatandaşlarımız da Zabıta İhbar Hattı olan 0312 361 06 06 numaralı telefondan bizlere ulaşıp şikayetlerini dile getirebilirler" ifadelerini kaydetti.