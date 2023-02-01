Keçiören zabıtasından fiyat ve kalite denetimi

Ekipler pazar tezgahlarında ve ticarethanelerde gerçekleştirdikleri denetimlerde yetkililere çeşitli uyarılarda bulundu. Fiyat ve kalite konusunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını dile getiren zabıta ekipleri, denetimlerin sıklıkla devam edeceğini kaydetti.

Fiyat ve kalite denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Semt pazarlarımızı, alışveriş merkezlerimizi ve marketlerimizi denetliyoruz. Fahiş fiyatlı ürün satışının yapılmaması yönünde işletme yetkililerine uyarılarda bulunduk. Fırsatçılık yapanları tespit ettiğimiz anda gerekli olan yasal işlemleri uygulayacağız. Vatandaşımızın mağdur edilmesine asla tahammülümüz yoktur. Zabıta ekiplerimiz de hız kesmeden sürdürdüğü denetimlerle fahiş fiyatlı ürün satışına izin vermiyor. Vatandaşımız herhangi bir ürünü alırken fahiş bir fiyatla karşılaştığında zabıta birimimize ihbarda bulunabilir” dedi.