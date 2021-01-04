Keçiören'de 10 litre atık yağ getirene çanta hediye

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yayımlanan Bitkisel Atık Yağlarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında başlattığımız kampanya ile vatandaşımızın evinde biriktirdiği 10 litre ve üzeri bitkisel atık yağ karşılığında bir adet açılıp kapanan cüzdan şeklinde alışveriş çantası hediye ediyoruz” dedi.

Bitkisel atık yağların geri dönüşümü için çalışmalarını kesintisiz sürdüren Keçiören Belediyesi 10 litre ve üzeri atık yağ getirene alışveriş çantası hediye ediliyor.

Atık yağlar kaynağında biriktiriliyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, atık yağların kaynağında toplanmasına ilişkin yürütülen kampanyanın çevreyi korumak adına birçok fayda sağladığını aktararak, “Kampanya kapsamında Keçiören sınırları içindeki işletme ve evlerde kullanılan ve atık duruma gelen bitkisel yağlar kaynağında biriktirilerek kanalizasyon sistemine karışması önleniyor. Toplanan bitkisel atık yağlar geri kazanım tesislerinde biyodizele ve biyogaza dönüştürülüyor. Ayrıca çevre bilinci oluşturmak ve geri dönüşüme aktif katılımı artırmak için geri dönüştürülebilir her türlü atığı topluyoruz. Geri dönüşüm çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Çanta alışverişte kullanılıyor

Altınok, bitkisel atık yağların geri dönüşümü için başlatılan kampanya hakkında ise şu bilgileri verdi:

“Kampanyamızla vatandaşlarımızın evlerinde biriktirdikleri bitkisel atık yağlar çantaya dönüşüyor. Evinde bitkisel atık yağ biriktiren veya belediye binamızda yer alan Geri Dönüşüm Danışma birimine 10 litre ve üzeri bitkisel atık yağ getiren herkese anında çanta hediye ediyoruz. Katlanarak buzdolabına yapıştırılabilen çantayı alışverişe giden vatandaşımız kolayca kullanabiliyor. Kampanya haricinde mobil atık getirme merkezleri, atık toplama noktaları ve muhtarlıklar aracılığıyla da bitkisel atık yağları topluyoruz. Geri dönüşüm çalışmalarımız ve güncel kampanyalarımız hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlarımız “0312 359 10 27” nolu Geri Dönüşüm Danışma Hattımızı arayabilirler.”