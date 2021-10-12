Keçiören'de 105 bin kilogramı aşkın atık yağ geri dönüşüme kazandırıldı

Keçiören Belediyesi tarafından bitkisel atık yağların geri dönüşümü için başlatılan “10 Litre Bitkisel Atık Yağ Getirene Temizlik Seti Hediye” kampanyası kapsamında 106 bin 137 kilogram atık yağ toplandı. Keçiören'de, hanelerde ve iş yerlerinde oluşan bitkisel atık yağların doğayı kirletmemesi ve geri dönüşüme kazandırılması için çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Keçiören Belediyesi öncülüğünde vatandaşı geri dönüşüme teşvik etmek için başlatılan bu kampanya kapsamında 10 litre atık yağ getiren vatandaşlara temizlik seti hediye ediliyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yaptığı yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Bitkisel Atık Yağlarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında atık yağların kaynağında toplanmasına ilişkin yürütülen kampanyanın çevreyi korumak için önemli olduğunu belirterek, “Keçiören sınırları içindeki işletme ve evlerde kullanılan ve atık hale gelen yağlar, bitkisel atık yağ kaynağında biriktirilerek kanalizasyon sistemine karışması önleniyor. Ekiplerimiz tarafından toplanan bu yağlar geri kazanım tesislerinde biyodizele ve biyogaza dönüştürülüyor. Ayrıca çevre bilinci oluşturmak ve geri dönüşüme aktif katılımı artırmak için geri dönüştürülebilir her türlü atığı topluyoruz. Geri dönüşüm çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.