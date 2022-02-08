Keçiören'de 12 branşta konservatuvar eğitimi

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde alanında uzman eğitmenlerle devam eden dersler eğlenceli anlara da sahne oluyor.

Keçiören Belediyesi Konservatuvarında 12 branşta eğitimlere devam edildiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşlarımızın sanatla iç içe olması için konservatuvar eğitimlerimize kesintisiz devam ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi 'Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz.' Bu anlamda vatandaşlarımızın sanatla iç içe olması için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz” dedi.

Genç yaşlı tüm vatandaşların katılım sağladığı konservatuvar eğitimlerinin sonunda enstrüman çalışmaya başlayanlar ve koro çalışmasını sürdürenler için sahne performanslarını sergileyebilecekleri çeşitli kültürel etkinlikler de düzenlenecek.