Keçiören'de 19 Mayıs coşkusu

yılında Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını Kalaba Kent Meydanında vatandaşlarla birlikte kutladı.

Altınok, “Bugün Türk milletinin küllerinden doğduğu gündür. Devletimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle yâd ediyorum” dedi.

19 Mayıs'ta görkemli bir kutlama yapan Keçiören Belediyesi alandakilere Türk bayrağı dağıtırken, muhteşem bir havai fişek gösterisiyle etkinliğin startını verdi. Ulu Önder Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, kurtuluş meşalesinin yakıldığı ve bağımsızlık için ilk adımın atıldığı o tarihin üzerinden 100 yıl geçtiğine vurgu yaptı. Altınok, “Bugün Türk milletinin küllerinden doğduğu gündür. Devletimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Vatanımız, devletimiz ve bayrağımız uğruna seve seve şehadet şerbetini içen kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi de rahmetle minnetle anıyorum. Bayrağımız inmesin, ezanlarımız dinmesin, devletimiz var olsun. ‘Ya İstiklal, ya ölüm' diyerek Anadolu'yu işgalden kurtaranlara selam olsun, yiğitlere, kahramanlara selam olsun. Allah onlardan razı olsun. Tarih bazen yanlış yazılıyor, tarihimizi bazen başkaları yazıyor. Atatürk Türk oğlu Türk'tür, Atatürk evlad-ı fatihandır. Ezanımız, bayrağımız, ülkemiz, devletimiz, milletimiz, şerefimiz varsa Allah Atatürk ve silah arkadaşlarından razı olsun. Vatan dolar, altın, euroyla alınmıyor, her karışında şehitlerimizin kanları var. Vatanımızı koruyup, sahip çıkalım” diye konuştu.

“Bu ülkedeki herkes kardeştir”

Altınok, Atatürk'ün “Bir Türk Dünyaya bedeldir” sözünü hatırlatarak coğrafyamızın üzerinde sinsi oyunlar ve hain planların devam ettiğini dile getirirken, İslam coğrafyasında yanan fitne ateşinin de sönmesi temennisinde bulundu. Hacı Bektaş-ı Veli'nin ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım' sözünü de hatırlatan Başkan Altınok'un, “Bu ülkede yaşayan herkes kardeştir, ayrım yapan kalleştir” sözleri ise alandakilerden büyük alkış aldı.

Çorum Kültür Gecesine de değinen Başkan Altınok, “Çorum, medeniyetin doğduğu yerlerden biri. ‘Çorumlu'yum Türkiye'den sorumluyum' derler, çünkü üzerlerinde mesuliyet var. Bu geceye emeği geçen Çorum Dernekler Federasyonu'na da çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan altınok birliğimizi perçinliyor

Başkan Altınok'a Hitit Güneşi hediye eden Çorumlular Dernekler Federasyon Başkanı Hayri Çağır da Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ederken, “Bu millet bağımsızlığından asla vazgeçmedi, vazgeçmeyecek” ifadesini kullandı. Çağır, Başkan Altınok'un belediye başkanlığı boyunca hem şehri derneklerini buluşturarak birlik ve beraberliği perçinlediğine de vurgu yaptı.

Yaşayan efsane Aşık Sefai herkesi coşturdu

Konuşmaların ardından sahne alan Şair ve Ozan Aşık Sefai'nin birbirinden güzel türkülerine alandakiler de Türk Bayraklarıyla eşlik ettiler. Başkan Altınok, konserin sonunda Aşık Sefai'ye yönelik, “Kendisi, bu vatana sevdalı, tarih, millet, ecdat, geleceğimizi anlatan yaşayan efsanedir. Keçiörenli'dir, Keçiören'de yaşar, bundan ötürü de mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Çorum Kültür Evinin açılışı da Ozan Aşık Sefai, Çorumlular Dernekler Federasyon Başkanı Hayri Çağır, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, MHP Keçiören İlçe Başkanı Alparslan Doğan ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Ali Demir'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Lokma ve Osmanlı şerbetinin dağıtıldığı gecede Çorum'un yöresel Türk Halk Müziği Sanatçıları Bekir Uygun, Ziya Yerlitaş, Gülsüm Kahraman da sahne aldı.