Keçiören'de 2 bin metrekarelik alan ağaçlandırılacak

Keçiören Belediyesi, Karargahtepe Mahallesi Karum Sokak'ta 2 bin metrekarelik alanda ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması başlatmak için alan içerisindeki 3 katlı metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Seçim vaatlerini sıralarken “2 bin 600 sokağa ağaç dikilecek, Keçiören yeşillikler cenneti olacak. Balkonundan yeşil görmeyen vatandaşımız kalmayacak” diyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Karargahtepe Mahallesi Karum Sokak'ta 2 bin metrekarelik alanın daha estetik bir görünüme kavuşması için çevre düzenleme, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarının yapılması talimatını verdi. Bu kapsamda çalışmalarına hız kazandıran Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karum Sokak'ta 3 katlı metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Keçiören'de görüntü kirliliğini ortadan kaldırarak daha düzenli ve daha yeşil bir Keçiören görüntüsü ortaya koyacaklarını ifade eden Başkan Altınok, “Keçiören'de işe yaramayan, mahallelerimizin estetiğini bozan metruk yapıları yıkmaya başladık. Bu alanlarda kent estetiğini öne çıkararak ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları yapacağız. Amacımız ilçemizin her yerinde modern kent anlayışını hayata geçirmektir. Keçiören'de vatandaşlarımızın rahat nefes alabileceği ve yeşil alanlara rahat ulaşabileceği imkânları seferber etmektir. Keçiören'e yakışır peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarıyla görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılarak daha düzenli ve daha yeşil bir ilçe siluetiyle Türkiye'ye örnek olacağız” ifadelerini kullandı.