Keçiören'de 2022 yaz spor okulları için kayıtlar başladı

Basketbol, voleybol, hentbol, kick boks, judo, tekvando, tenis, kaykay, atletizm, güreş, halter, badminton, buz pateni, oryantiring, masa tenisi, dart, satranç, akıl zeka oyunları, okçuluk, ragbi ve bilek güreşi olmak üzere 21 farklı branşta eğitim verilecek olan Yaz Spor Okulları'ndan 7-14 yaş arası tüm çocuklar faydalanabilecek. 17 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek başvurular Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne yapılacak. Başvuru formuna ise belediyenin kurumsal web sitesinden ulaşılabilecek. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar ise 0312 358 00 63 nolu telefonla merak ettikleri sorulara yanıt bulacak.

Geçtiğimiz yıl Yaz Spor Okulları'nda binlerce gence çeşitli branşlarda eğitim verdiklerini, bu yıl ise pandeminin ortadan kalkmasıyla birlikte eğitimlere yoğun ilgi olacağını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören bir spor şehridir. Spor yapmak isteyene bahane yok. İlçemize birçok yeni spor yatırımı yaptık. Okullarımızın bahçesindeki kapalı spor salonlarımızdan tutun da mahallelerimizdeki halı sahalara varıncaya kadar tüm mekânlarımızı yeniledik. Gençlerimiz buralardan ücretsiz faydalanabiliyor. Öte yandan sağlıklı bir nesil için spor önemli. Spor yapan gençlerden kötü alışkanlık sahibi olan neredeyse yok. Spor yapıp hastaneye gidenlerin sayısı da çok düşük. Yaz Spor Okulu'muzda yüzlerce gencimizi eğiterek ilgi duydukları branşlarda ilerlemeleri için ön ayak olacağız” dedi.