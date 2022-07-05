Keçiören'de 2022'ye özel 2022 çocuk için sünnet şöleni

Keçiören Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ücretsiz sünnet şöleninde aileler ve sünnet olan çocuklar Azerin konseriyle coşkulu bir akşam yaşadı. Şölene, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Her yıl düzenlenen sünnet şölenlerinin bir gelenek halini aldığını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “2022 yılında 2022 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Yıllardır yaptığımız, gelenek haline gelen sünnet şölenimizi gerçekleştirmekten mutluluk duyduk. Geleceğimiz, istikbalimiz olan güzel yavrularımıza, ailelerine hayırlı olsun. Kıymetli ses sanatçımız Azerin Hanım'a, saz sanatçılarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Keçiören'e hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altınok, “Şehrimiz, sevdamız Keçiören'imize yeni eserler, yeni yıldızlar kazandırmaya; şenliklerimiz, konserlerimiz, kurslarımız ve daha birçok hizmetimizle vatandaşlarımız için gece gündüz çalışmaya devam ediyor, sizlere hizmet etmekten şeref ve bahtiyarlık duyuyoruz” diye konuştu.

Birbirinden güzel ezgilerin seslendirildiği konserin sonunda Başkan Altınok sahnede Azerin ve sünnet çocuklarıyla birlikte ‘Ölürüm Türkiyem' isimli türküyü seslendirdi.