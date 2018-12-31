Keçiören'de 400 bebeğe ‘hoş geldin' projesi

Keçiören Belediyesi, ‘Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında yeni doğan bebeklere destek için aile ziyaretlerini sürdürüyor. Yetkililer, yeni doğan bebeklerin ihtiyaç duyduğu yaşam malzemelerinden oluşan hediyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek ailelere ulaştırıyor.

Keçiören Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ak Masa, ‘Hoş Geldin Bebek' projesi ile Keçiören genelinde yeni doğan bebeklere ve ailelerine ihtiyaç duydukları malzemeleri ulaştırmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yetkililer, 0-3 aylık bebekler için hazırlanan hediye paketlerini ailelerden gelen başvurular doğrultusunda ve kendi tespit ettikleri ailelere ziyaretlerde bulunarak temin ediyor. Yaklaşık 400 ailenin ziyaretini gerçekleştiren Ak Masa personelleri, 5 dakikalık ziyaretler sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek hediyeleri ailelere takdim ediyor. Battaniye, biberon ve bebek bezi gibi temel ihtiyaç malzemelerinden faydalanan yeni bebek sahibi aileler devlet desteğini yanında hissettikleri için mutlu olduklarını ifade ediyor.

“Devletimizin desteğini vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz”

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen ‘Hoş Geldin Bebek' projesini ihtiyaç sahibi ailelerin başvuruları dikkate alınarak gerçekleştirildiğini kaydederek, “Keçiören genelinde yeni doğan bebeklere ve ailelerine destek olmak için Hoş Geldin Bebek projesi adı altında vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Yeni bebek sahibi vatandaşlarımızın mutluluklarına ortak olmak adına başarılı bir çalışma yürütüyoruz. Görevli personellerimiz ailelerimize ev ziyaretleri gerçekleştirerek yeni doğan bebeklerin ihtiyaç duyabileceği malzemelerden oluşan hediye çantasını takdim ediyor. Hem hayırlı bir iş yapıyoruz hem de vatandaşlarımızın gönlüne dokunan bu projemizle devletimizin desteğini vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bu vesileyle yeni doğan her bir bebeğimize Cenab-ı Allah'tan uzun, sağlıklı ve hayırlı bir ömür diliyorum” dedi.