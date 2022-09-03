Keçiören'de 5 binden fazla öğrenci yaz spor okullarından faydalandı

Keçiören Belediyesi tarafından her yıl ücretsiz olarak hizmet veren Yaz Spor Okulları bu yıl da binlerce öğrenciyi sporla buluşturdu. Bu çerçevede Fatih Stadı'nda gerçekleştirilen 2022 Yaz Spor Okulları Kapanış ve Sertifika Töreni'ne Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı.

“Sağlıklı yaşamanın temeli spordur”

Törende öğrencilere ve velilere hitaben konuşan Başkan Altınok, “Bugün 5 binden fazla öğrencimiz sertifikasını aldı. Keçiören bir spor şehridir. Geçtiğimiz yıl da yaz spor okullarımızdan binlerce öğrencimiz istifade etmişti. Sağlıklı yaşamanın temeli spordur. İlçemize milyonlarca liralık spor yatırımı yaptık. Halı saha, basketbol sahası, futbol sahası, voleybol sahası, tenis kortu gibi ücretsiz spor tesisleri inşa ettik. Okullarımızın bahçesindeki kapalı spor salonlarımızı da Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile işbirliği yaparak yeniliyoruz. Spor yapmak isteyene bahane yok. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Sertifikalarını alan her bir gencimize başarılar diliyorum” dedi.

Altınok konuşmasının ardından spor gösterilerinin yapıldığı sahaya inerek stantları tek tek gezdi. 2022 Yaz Spor Okulları mezuniyet törenine 21 farklı branştan ‘5 bin 16' sporcu katılım sağladı ve sertifika aldı.