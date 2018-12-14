Keçiören'de 679 personel 51 araçla karla mücadeleyi sürdürüyor

Önümüzdeki günlerde de sürmesi beklenen Ankara'daki yoğun kar yağışının ardından Keçiören Belediyesi karla mücadele ekipleri, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için gerekli tedbirleri aldı.

Yolların ulaşıma açılması için yoğun çaba sarf eden Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 7 greyder, 6 kamyon, 13 çift kabin pick-up, 8 tuzlamalı küreme kamyonu, 5 JCB küreme, 3 loder, 2 dozer, 7 binek araç olmak üzere toplam 51 araçla karla mücadele çalışmasına kar yağışının ilk anlarından itibaren başladı. Karla mücadele için 129 Fen İşleri Müdürlüğü personeli, kaldırım ve caddelerin temizliği, okul, hastane ve cami önlerinin kar küreme çalışmaları için 200 Temizlik İşleri personeli ve parklardaki yürüyüş yollarının açılması için de 350 park bekçisi olmak üzere toplam 679 personel görevlendirildi. Aylar öncesinden çalışmalarını tamamlayarak kar yağışını bekleyen ekipler, karla mücadeleyi dört koldan başlattı. Ankara'da etkisini artıran ve soğuk hava dolayısıyla yollarda buzlanmaya neden olan kar yağışının ardından Keçiören Belediyesi ekipleri ilçe genelinde tuzlama çalışması da yaptı. Ekipler gece gündüz aralıksız çalışarak Keçiören'in cadde ve sokaklarında biriken karları temizledi, buzlanmayı önlemek amacıyla yollara ve kaldırımlara tuz attı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Aralıksız olarak sürdürülen çalışmalarla Keçiören'in 51 mahallesinde cadde ve sokakları trafiğe açık hale getirdik. Kar yağışına hızlı müdahale ederek, vatandaşlarımızın evlerine ve işlerine, çocuklarımızın okullara güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. Vatandaşlarımız kar ve buzlanmaya karşı bize 7 gün 24 saat 378 77 17-378 77 18 nolu telefonlardan ulaşabilirler" dedi.