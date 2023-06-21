Keçiören'de “7 Yöre, 7 Renk Tek Yürek Türkiye” tiyatro oyunu düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Keçiören Belediyesi iş bilirliğinde, Keçiören Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen “7 Yöre, 7 Renk Tek Yürek Türkiye Projesi” kapsamındaki sahne gösterileri ve tiyatro oyunu ilçedeki Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Engelli bireylerin sahne aldığı programa Keçiören Belediyeye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve özel bireylerin aileleri katıldı.

“Bir insan, bir dünyadır”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, belediye tarafından engelli bireylere yönelik yapılan çalışmaları anlatarak, “Bir belediye olarak ilk defa 1994 yılında Engelli Eğitim ve Öğretim Merkezini kurmuştuk. Saime Toptan Hanımefendi de vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Paneller, sempozyumlar düzenledik. Engelli vatandaşlarımızın problemleri ve bunların çözüm yolları nelerdir diye istişare ettik. Çözüm için çalışmalar yaptık. Engelli bireylerimizin hakları, hukukları nasıl olmalı diye çok gayret gösterdik. Bunları da kamuoyuna duyurduk. Bu çalışmalar kamuoyuna mâl olunca daha sonra yasalaştı. Engelli araçlarımızın sayısını artırdık, engelleri ortadan kaldırdık. Bu araçlarımızın sayısını daha da artıracağız. Yani engelleri aşacak ne varsa yapıyoruz. Engelsiz yaşam hepimizin ortak vebali ve sorumluluğudur. Engellilerimizin gönlü o kadar geniş, derin ve zengin bir gönüldür ki, o gönüller bir okyanus gibidir. Bir insan, bir dünyadır. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde iş birliği yapan kurumlarımıza, birimlerimize tiyatro ve halk oyunları eğitmenlerimize, engelli bireylerimize ve ailelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay da etkinliğin düzenlenmesine vesile olan tüm çalışanlara ve engelli bireylere teşekkür etti.