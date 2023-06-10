Keçiören'de Abdullah Uzun Parkı hizmete açıldı

Keçiören Belediyesi tarafından ilçede, Kıbrıs Gazisi Abdullah Uzun'un adına yapılan park hizmete açıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından, Şehit Kubilay Mahallesi'ne inşa edilen Abdullah Uzun Parkı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kıbrıs Gazisi Abdullah Uzun'un eşi ve yakınlarının katılımıyla hizmete sunuldu. Açılışta, parka ismi verilen Kıbrıs Gazisi Abdullah Uzun hakkında konuşan Başkan Turgut Altınok, “Abdullah abiyi ben 30 yıldır tanırım. Kıbrıs gazimizdir. Güzel bir dosttur, vefalı bir dosttur. Her şey gelir gider, makamlar gelir gider, para gelir gider ama gök kubbede kalacak olan hoş seda ve adamlıktır. Eğilmez bükülmezdi. Bizlere bu toprakları vatan yapan bütün kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

İlk belediye başkanlığı görevine başladığı 1994 yılından bugüne Keçiören'de önemli ilkleri ve hizmetleri hayata geçirdiklerini de dile getiren Altınok, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Eseri olmayanın yerinde yeller eser. Biz eser, hizmet ve gönüller yapıyoruz. Turgut Altınok'un tarifi bu. İnsanca yaşam insanca hayat diyoruz. Kışın donuyordu yazın yanıyordu insanlar. Park, asfalt falan yoktu. İnsanımız buna layık değil dedim. İnşallah bu şehri dönüştüreceğiz, güzel güzel binalarda oturacaksınız dedim. Tabii bu hizmetlerimiz Türkiye'de örnek alındı, dalga dalga yayıldı. Kentsel dönüşümü Türkiye'de ilk çözen belediye Keçiören Belediyesi ve Turgut Altınok'tur. İlçemize TOKİ de girmemiştir. Keçiören'in 6'da 5'i gecekonduydu. Şimdi modern bir şehirde yaşıyoruz.”