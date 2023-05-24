Keçiören'de aile okulu

Keçiören Belediyesi Kent Konseyi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Keçiören Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen “Aile Okulu” eğitim programı ilçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen programda konuşmacı olarak Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlileri Prof. Dr. Figen Gürsoy ile Doç. Dr. Mine Baydan Aran yer aldı.

Söyleşide çocukların psikolojik ve ruhsal gelişimi ile ergenlik dönemi ve denge unsuru üzerine merak edilenler anlatıldı. Katılımcılar merak ettikleri soruları uzmanlarına sorma fırsatı buldu.

Eğitim programına katılan vatandaşlara ve konuşmacılara teşekkür eden Keçiören Belediye Başkan Turgut Altınok, “Ailelerimizin çocuklarıyla ilişkilerini sağlıklı geliştirebilmeleri için Aile Okulu programımızı düzenli olarak vatandaşımızla buluşturuyoruz. Çocuklarımızın yaşamını olumlu yönde etkileyecek her türlü eğitimi vermek için büyük gayret gösteriyoruz. Gençlerimizi ve çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak bizim temel görevimizdir. Buraya gelerek bu güzel bilgilerden istifade eden tüm ailelere ve kıymetli bilgilerini paylaşan hocalarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.