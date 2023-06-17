Keçiören'de apartmanda zehirlenme olayıyla ilgili ilaçlama yapan baba oğul gözaltına alındı

Ankara Keçiören'de bir apartmanda meydana gelen ve 2 kişinin ölümüne sebep olan zehirlenme olayına ilişkin, ilaçlamayı yapan İ.Ç. ile üvey oğlu B.A. gözaltına alındı. İlaçlamada kullanılan 'alüminyum fosfat' isimli maddenin ise bina ilaçlamasına uygun olmadığı öğrenildi.

Keçiören'de meydana gelen olayda tarım ilacıyla ilaçlanan bir apartmanda zehirlenen anne Türkan Sabancılar ve kızı Elif Sude Sabancılar hayatını kaybetmiş, 10 kişi ise hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde binayı ilaçlayan İ.Ç. ile üvey oğlu B.A. gözaltına alındı. İfadeye çağırılan ve ilaçların satın alındığı dükkanın işletmecisi olan iki kişi ile yabancı uyruklu bir kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan İ.Ç. ile B.A.'nın adliyeye sevk edileceği aktarıldı. Öte yandan, ilaçlamada kullanılan 'alüminyum fosfat' isimli maddenin ise bina ilaçlamasına uygun olmadığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan 10 kişiden birinin durumunun kritik olduğu aktarıldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.