Keçiören'de Atapark Mahallesi aile sağlığı merkezi ve mahalle konağının temelleri atıldı

Keçiören Belediyesi yeni bir sağlık yatırımına yaparak ilçedeki Atapark Mahallesi'nde bulunan aile sağlığı merkezi ve mahalle konağının temellerini attı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, BBP Keçiören İlçe Başkanı Muhammet Kaya, Keçiören İlçe Sağlık Müdürü Hakan Nakipoğlu, muhtarlar ve Atapark Mahallesi sakinlerinin katılımı ile gerçekleştirilen törende mikserin butonuna basılarak inşaatın ilk betonu atıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “180 yataklı bir hastane yapıp Sağlık Bakanlığına veren başka ilçe belediyesi yok. Sağlığa en çok yatırım yapan belediye Keçiören Belediyesidir. Sağlık olmazsa olmazımızdır. Her şeyin temeli sağlık. Aile sağlığı merkezimiz, 112 merkezimiz burada yer alacak. Biz her zaman sağlık ocağını vatandaşımızın ayağına götürdük. Sağlıkçılarımız burada mini bir hastane gibi konforlu ve rahat alanda hizmet verecek. Mahalle konağımızın içinde kütüphane ve kreş olacak. Önceliğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz. Onlar için yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

"Atapark'a verdiğimiz tüm hizmet sözümüzü tuttuk"

Başkan Altınok, Keçiören'de ilk göreve başladıkları 1994 yılından günümüze kadar Atapark Mahallesi'ne birçok yatırım yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

“1994'te ilk göreve geldiğimizde Keçiören'imizin 6'da 5'i gecekonduydu. O dönemin seçim sürecinde Atapark'a gelmiştik. Çocuklar hep gecekonduda futbol oynuyordu. Seçilirsem benden ne istediklerini sordum, futbol sahası dediler. Rabbim nasip ederse sizlere bir futbol sahası yapacağız dedim. Nitekim Keçiören'e hizmetkâr olduk ve Atapark'a verdiğimiz tüm hizmet sözümüzü tuttuk. Bu anlamda kentsel dönüşümün merkezidir Keçiören. En hızlı kentsel dönüşümü yaşayan ilçedir Keçiören. Keçiören'e TOKİ girmedi. Keçiören TOKİ'siz kentsel dönüşüm için örnektir. İnsanca hayat, insanca yaşam diyerek insanımızı konforlu bir yaşama kavuşturduk. O dönemde tuvalet yok, banyo yok; yazın yanarsınız kışın donarsınız. Bir gecekondu şehrinden bir dünya şehrine dönüştürdük Keçiören'i. Bu dönemde ise Atapark'a 30 milyon TL değerinde asfalt attık. Yeni bir kütüphane çalışmamız daha var. 5 yeni parkı hizmete açtık. 8 parkı baştan sona yeniledik. Atapark; Londra, Paris ve Newyork'tan daha temizidir.”