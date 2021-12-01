Keçiören'de Bedia Akartürk rüzgarı

Bedia Akartürk, Keçiören Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde birbirinden güzel türküler seslendirerek salondakilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Keçiören'deki Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu konserinde konuk sanatçı olarak sahne alan Bedia Akartürk, birbirinden güzel türküler seslendirdi. Akartürk'ün yanı sıra gecede konservatuvar öğrencileri solo ve koro halinde performans sergilediler. Vatandaşların coşkuyla eşlik ettiği geceye siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Salondakilere hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Pandemi nedeniyle uzun süre evlerde kaldık. Salgının siyasal, ekonomik, psikolojik ve sosyolojik etkileri oldu. İnsanlarımız yoruldu ve bunaldı. Nefes alamaya ihtiyaçları vardı. Geçmişimizi hafızalara işleyen, yaşayan anıt, altın ses, bülbül ses ve ulu çınar Bedia Akartürk'ün konuk sanatçı olduğu, güzel nağmelerinden herkesin istifade ettiği konserimizde gönül ve yürek paslarımızı sildik. Bedia Akartürk'e ve saz arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Türküler özümüzü anlatır, hafızamız ve arşivimizdir”

Başkan Altınok, sanatsal ve kültürel etkinliklerin önemine dikkati çekerek, “Müzik ruhun gıdasıdır. Türk Halk Müziği koromuzdan bizleri anlatan tarihimizi acılarımızı sevinçleri zaferleri yeniden yaşatan türküleri dinleyeceğiz. Türküler özümüzü anlatır, hafızamız ve arşivimizdir. Milletleri millet yapan değerleri vardır. Bunu kaybettikleri takdirde yok olmaya mahkumdurlar. ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' diyor Atatürk. Gençlerimiz de bu değerlerimize sahip çıkmalı” diye konuştu.