Keçiören'de 'Ben de Varım' isimli eğitim programı düzenlendi

Keçiören Belediyesinin düzenlediği "Ben de Varım" etkinliğinde Ressam, Milli Yüzücü ve Toplum Çalışmaları Uzmanı Yusuf Akgün tarafından öğrencilere eğitim verildi.

Keçiören Belediyesi tarafından lise öğrencilerine yönelik 'Ben de Varım' isimli eğitim programı düzenlendi. Ressam, Milli Yüzücü ve Toplum Çalışmaları Uzmanı Yusuf Akgün tarafından verilen eğitimde, öğrencilere başarılı olmak için ortaya konacak azmin önemi anlatıldı.

Iğdır'da 6 yaşında yüksek gerilim direğine çıkan ve yüksek gerilime kapılarak iki kolunu kaybeden Yusuf Akgün tarafından verilen eğitime, Keçiören Belediyesinde staj yapan lise düzeyİndeki öğrenciler katıldı. Ankara'da çocuk esirgeme kurumunda yetişen, resim, yüzme ve kickbox gibi birçok alanda faaliyet gösteren ve milli sporcu olan Akgün; hayatta yaşadığı deneyim, zorluk ve başarıları gençlere anlatarak hedeflerine ulaşmaları konusunda yol gösterdi. Öğrenciler de merak ettikleri soruları sorarak kafalarındaki soru işaretlerine yanıt buldu.

Hayata dair zorlukları gösteren somut örnekler üzerinden toplumsal farkındalık mesajı verilen eğitim programının ardından, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından Akgün'e teşekkür plaketi takdim edildi.