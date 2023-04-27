Keçiören'de "Bozkırdan Anadolu'ya Kardeş Selamı" konseri düzenlendi

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından Kazakistan Büyükelçiliği ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğinde ilçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda "Bozkırdan Anadolu'ya Kardeş Selamı" temalı konser düzenlendi.

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen konsere Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçilik Konsolosu Temirlan Sailauuly, Türksoy Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Başkâtibi İslam Guliyev, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

“Köklü bir tarihin evlatlarıyız”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, “Köklü bir tarihin evlatlarıyız. Atatürk diyor ki, ‘Ey Türk gençliği! Atanı tanıdıkça kendinde büyük işler başarmak için güç, kuvvet ve kudret bulacaksın.' Programımızın adı Bozkırdan Anadolu'ya ama Altaylardan Anadolu'ya Tanrı dağlarından Anadolu'ya da diyebiliriz. Selam olsun, Anadolu'dan Tanrı Dağları'na, tüm TÜRK coğrafyasına” dedi.

“Geçmişine sahip çıkmayan devletlerin milletlerin geleceği olmaz”

Türk devletleri arasındaki iş birliğinin daha da kuvvetlendiğini söyleyen Altınok şunları kaydetti:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlığını ilan eden Türk Cumhuriyetlerimiz için diyor ki, ‘Bir gün komşumuz olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılacak, dini bir, dili bir, soyu bir, kökü bir olan kardeşlerimiz var. Türkiye Cumhuriyeti devleti buna hazırlıklı olmalıdır. ‘Esir Türklere Hürriyet' gençliğimizdeki önemli sloganlarımızdandı. Türk cumhuriyetlerimiz bağımsızlıklarını ilan ettiğinde ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur. Geçmişine sahip çıkmayan devletlerin milletlerin geleceği olmaz. Türk Devletleri Konseyimiz var. Türk devletleri arasında iyi ilişkiler gelişmeye devam ediyor. Güçlünün zayıfı ezdiği bir dünyadayız. Şuan Suriye, Libya yanıyor. Kardeşi kardeşe düşürdüler. Dertleri para, petrol. Dolayısıyla birlik ve beraberlik içinde, İsmail Gaspıralı`nın da söylediği gibi ‘dilde, işte, fikirde birliği' sağlamalıyız. Sevinci sevincimiz kederi kederimizdir kardeş devletlerimizin. Birlik içindeki güçlü Türk dünyası, geleceğe daha emin adımlarla yürüyen bir tür dünyası demektir. Biz bize yeteriz.”

Etkinlikte konserin yanı sıra Kazakistan'dan gelen dansçılar da sahne alarak koreografiler sergilediler. Plaket ve çiçek takdiminin ardından program sona erdi.