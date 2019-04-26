Keçiören'de camiler Ramazan ayına hazırlanıyor

31 Mart yerel seçimleriyle Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde belediye çalışanlarına cami ve mescitlerde temizlik çalışması yapılması talimatını verdi. Vatandaşların daha hijyenik bir ortamda ibadet etmeleri için hazırlıklar başladı. Keçiören Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki cami ve mescitlerde rutin olarak yapılan çevre temizliği ve iç kısımlarının temizlenmesi çalışmasını Ramazan ayı öncesinde başlattı. Belediye personeli camilerdeki halılardan raflara, tablolardan avizelere kadar geniş çaplı bir temizlik çalışması yürütüyor. Cami ve mescitlerdeki halılar yerlerinden kaldırılmadan bulunduğu alanlarda yıkanarak temizlendikten sonra halılara gül suyu sıkılıyor.

"Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla ibadet edebilir"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yüce dinimiz, Müslümanları temizlik hususunda birçok görevle mükellef tutuyor. Bu manada dinimiz maddi temizlik, hükmi temizlik ve manevi temizlik konularına dikkat etmemizi emrediyor. Hükmi ve manevi temizlik kişinin kendisini bağlıyor. Ancak maddi temizlik olan ibadethane ve çevresinin temizliği konusunda belediyelere büyük görev düşüyor. Keçiören Belediyesi olarak yılın 12 ayında camilerimizde ve diğer ibadethanelerimizde rutin temizlik çalışmalarımız var. İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan cami ve mescitlerimizi profesyonel temizlik çalışanlarımız temiz ve hijyenik hale getiriyor. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla sağlıklı bir şekilde ibadet etmeleri için Ramazan ayı öncesinde camilerimizde temizlik çalışmalarımızı artırıyoruz" ifadelerini kullandı.