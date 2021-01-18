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Keçiören'de can dostlar aç bırakılmadı

Ankara Keçiören Belediyesi, ilçede hâkim olan kar yağışı ve hava sıcaklıklarının ani düşmesiyle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sokak hayvanları Allah'ın yarattığı masum ve dilsiz varlıklardır. Ekiplerimiz soğuk ve karlı havalarda yiyecek bulmakta güçlük çeken can dostlarımız için şehrimizin dört bir yanına mama bırakıyor. Vatandaşlarımız da aynı şekilde duyarlılık göstererek sokak canlılarımıza sahip çıkıyor” dedi.


Kuru mama bırakıldı


Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının ani düşmesi ve Keçiören'de hâkim olan kar yağışıyla birlikte sokak hayvanlarının aç kalmaması için kolları sıvadı. Ekipler, sokak hayvanlarının kolaylıkla ulaşabilecekleri noktalara kuru mama bıraktılar.


Başkan Altınok: “Yaralı hayvanları tedavi ediyoruz”


Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sokak canlılarına karşı Keçiörenlilerin de oldukça duyarlı olduğunu anımsatarak şunları söyledi:


“Vatandaşlarımız gerek sosyal medya üzerinden gerekse diğer mecralardan bizlere ulaşarak can dostlarımıza dair taleplerini rahatlıkla iletebiliyorlar. Biz de derhal harekete geçerek gerekli olan çalışmayı yapıyoruz. Vatandaşlarımızla sürdürdüğümüz dayanışmanın yanı sıra belediye ekiplerimiz de oldukça hassas çalışmalar yapıyor ve yaralı olan sokak canlılarımızı rehabilitasyon merkezimizde tedavi altına alıyorlar. Tedavisi tamamlanan canlılarımızı da sağlıklı bir şekilde tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz.”

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