Keçiören'de çocukların mini bot keyfi

Keçiören Belediyesi tarafından Atatürk Botanik Bahçesi'ne kurulan 50 santimetre derinliğe sahip mini bot havuzu, çocukların eğlence merkezi oldu. 5-9 yaş grubundaki çocuklar için haftanın yedi günü hizmet veren havuzda bulunan tek kişilik 6 adet mini bot, minik eller tarafından çevrilerek suyun üstünde gezinti fırsatı sunuyor.

Çocukların mini bot havuzunda ücretsiz eğlencenin tadını doyasıya çıkarttıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuklarımıza ücretsiz mini bot keyfi sunuyoruz. Çocukken biz Keçiören'de gezecek yer olmadığından Kuğulu Park'a veya Gençlik Parkı'na gezmeye giderdik. Ama gün geldi Keçiören'e hizmetkar olduk, yeni oyun ve spor alanları inşa ederek çocuklarımız ve gençlerimizin ilçe dışına çıkmadan daha keyifli vakit geçirebilmelerine imkan tanıdık” dedi.

Her bir çocuğun 5 dakikalık biniş süresine sahip olduğu eğlenceli havuz, 15.00-22.00 saatleri arası hizmet veriyor.