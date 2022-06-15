Keçiören'de Deniz Dünyası'nın yeni üyeleri minik vatozlar

Keçiören Belediyesi'ne ait Deniz Dünyası'nda bulunan vatoz balığı, uzun gebelik süresinin ardından iki yavru dünyaya getirdi. Gözlerini devasa akvaryumda dünyaya açan minik vatozlar, bulundukları ortamı tanımak için ortaya koydukları hareketlerle hayli ilgi çekiyorlar.

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Deniz Dünyası'nda bulunan vatoz balığı iki yavru dünyaya getirdi. Ziyaretçilerin oldukça ilgisini çeken vatoz balıkları görünüşleriyle oldukça dikkat çekiyor. Gözlerini Keçiören Deniz Dünyası'nda açan minik vatozlar ziyaretçilerini bekliyor.

Deniz ve okyanuslardaki gizemli yaşamı görmek isteyen su altı meraklılarını Deniz Dünyası'na davet eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Minik vatozları görmek isteyenler tüm vatandaşlarımızı Deniz Dünyası'na bekliyoruz. Tesisimizde yürüttüğümüz yenileme çalışmasıyla buradaki yaşam kapasitesini artırdık. Balıklarımız ve diğer su altı canlılarımız doğum yaptıkça ‘Deniz Dünyası Ailesi' de büyümeye devam ediyor. Çocuklarımız ve çocuklarıyla birlikte gelen ailelerimiz tesisimizden ücretsiz faydalanıyor” diye konuştu.