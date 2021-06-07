Keçiören'de doğal yağ üretimi için gül ve kekik dikimi yapıldı

Keçiören Belediyesi, Ovacık Mahallesi'nde bulunan 20 dönümlük lavanta bahçesinin belli bölümlerine Isparta gülü ve kekik dikimi yaptı. Bu bitkilerden doğal yöntemlerle üretilecek olan lavanta, kekik ve gül yağları herhangi bir kar amacı güdülmeksizin belediyenin e-ticaret platformu olan Keçikoop üzerinden vatandaşa sunulacak.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesine ait 20 dönüm lavanta, 23 dönüm üzüm, 17 dönüm meyve bahçesi ve 9 dönümlük yaz bostanın bulunduğunu da ifade etti. Altınok, ilçede tarımsal üretim yapmak isteyen çiftçilere destek vermeyi sürdürdüklerini de belirterek, “Köylülerimize tohum, fide ve gübre desteği veriyoruz. Bunun yanı sıra üretilen ürünlerin satışını yapabilmek için Keçikoop'u hayata geçirdik. Keçiören'i bir tarım kenti haline getirmek için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz” diye konuştu.

Vatandaşı doğal ürünlerle buluşturmak amacıyla Keçiören Belediyesi tarafından başlatılan organik tarımsal üretimlerin tüm üretici ve tüketicilere örnek olduğunu söylen Başkan Altınok, “Pandemiyle birlikte gördük ki, tarımsal üretime bağlı gıda ihtiyacı tüm dünyanın gündeminden hiç düşmüyor. Bizde yerel düzeyde de olsa elimizi taşın altına koyarak vatandaşımızı hem üretime teşvik ediyoruz hem de belediye olarak bu üretimin öncüsü olmak istiyoruz” dedi.