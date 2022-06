Keçiören'de Dünya Mülteci Günü kutlandı

Keçiören Belediyesi ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğinde ilçedeki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde 20 Haziran Dünya Mülteci Günü çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte dünyanın birçok bölgesinden Türkiye'ye gelen mülteciler şiir, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterileriyle keyifli bir gün geçirdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok mültecilerin yoğunlukta olduğu salona hitaben yaptığı konuşmada, “Burada BM'nin fotoğrafını görüyoruz. Hiç kimse göç etmek istemez. Kimse ülkesini, vatanını terk etmek istemez. Bülbülü altın kafese koymuşlar, ‘ah vatanım' demiştir. İnsanların iradesi dışında, güç dengelerinin bozulması insanları göç etmeye zorluyor. Filler tepişir karıncalar ezilirmiş. Petrol ve diğer güç hesabı mazlum ülkelerin parçalanmasına; çocukların, annelerin, gençlerin ve babaların ıstırap çekmesine neden oldu” dedi.

Mültecileri misafir etme konusunda Türkiye'nin önemli bir rol üstlendiğini ve Türk milletinin masum insanlara kapılarını açtığını söyleyen Altınok, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türk milleti asırlardır mağdur ve mazlumun yanındadır. Osmanlı'dan beri bu böyledir. Türk milleti misafirperverdir. Bu sıkıntıyı tüm dünyanın paylaşması lazım. Felaketlerin büyük bölümü Türkiye sınırında yaşanıyor. Irak, Suriye, Yemen, Libya hepsi yanıyor. Dünyanın değişik bölgelerinde de insanlık dramı yaşanıyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte her şey daha da zorlaştı. Bu savaşlarla birlikte ne acıdır ki insanlar evini, yurdunu bırakmak zorunda kaldı. Masumların ne suçu var! Acımasız dünya. ‘Bana tabi olacaksın, petrolünü bana vereceksin, yoksa seni perişan ederim, yıkarım' anlayışının sonucudur tüm bu yaşananlar. Acı olan da kardeş kardeşi, Müslüman Müslümanı öldürüyor. Din de önemli değil. İnsan olmak önemlidir. Peygamber Efendimiz (S.A.V), ‘Bir insanın ölümü bir âlimin ölümü, bir insanın kurtuluşu bütün insanlığın kurtuluşudur' buyuruyor. Her gün masum insanlar ölüyor, öldürülüyor. Dünya kör, dilsiz ve sağır BM başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluş var. Felaketten doğan tahribatı önlemek veya yaraları sarmak için. Ama bakıyoruz en çok mülteci barındıran ülke Türkiye. Buradaki kardeşlerimizin entegrasyonu, sosyal hakları konusunda göç örgütümüze danışmanlık yapıyoruz. Bir an önce hak, hukuk, adalet yerini bulur ve inşallah mültecilerimiz hür ve güvenli bir şekilde kendi vatanlarına dönerler.”

Dünyanın birçok noktasında yaşanan savaşlar yüzünden 21'inci yüzyılda insanlık dramı yaşandığını aktaran Altınok, “Denizde boğulanlar, mezarı deniz olanlar oldu. 21'inci asırda dünya insanlık dramı yaşıyor. Tüm dünyanın petrolünü verseniz bir çocuğu getiremezsiniz. Dünyanın altınını, dolarını verseniz denizde boğulanları getiremezsiniz. İnsan hakları, demokrasi hepsi hikâye. Kardeşi kardeşe düşürdüler. Suriye'yi bombaladılar. Libya'yı bombaladılar. Ne suçu var masum insanların. Temennimiz inşallah bundan sonra bir felaketin olmamasıdır. Göç büromuza etkinliğin düzenlenmesine sunduğu katkı dolayısıyla teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Uluslararası Göç Örgütü Acil Durum Koordinatörü David Savard da katıldı.