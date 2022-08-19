Keçiören'de Emine Karakuş konseri

Konserde TRT sanatçısı Emine Karakuş, Keçiören ve Ankara'nın dört bir yanından gelen vatandaşlara eğlenceli bir akşam yaşattı.

Keçiören Belediyesi, her hafta perşembe günü düzenlediği mahalle konserlerine bir yenisini daha ekledi. Şehit Kubilay Mahallesi'nde düzenlenen konserde TRT sanatçısı Emine Karakuş, Ankara'nın dört bir yanından gelen vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un da katıldığı konserin sonunda gerçekleştirilen çekilişle bir şanslı vatandaşa da bisiklet hediye edildi.

Başkan Altınok, alandakilere hitaben yaptığı konuşmada Emine Karakuş ve saz ekibine teşekkür ederek, “Bir ve beraber olduğumuz, muhteşem ezgilerle gönüllerimizin, kulaklarımızın pasını sildiğimiz muhteşem bir konseri daha geride bıraktık. Bu güzel gecede sesiyle, dillere pelesenk türkülerimizle bizlere unutulmaz bir gece yaşatan TRT sanatçısı Emine Karakuş ve saz ekibine, muhtarlarımız, dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.