Keçiören'de en temiz okul seçildi

Öte yandan belediye tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılında düzenlenen Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışmasında dereceye giren okullara futbol, basketbol ve voleybol topu, badminton seti, koordinasyon çemberi, atlama ipi ve akıl oyunları setinden oluşan hediyeler teslim edildi. Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışmasında 2 bin 500 kilogramdan fazla atık pil toplandı.

Öğrencilerin çevre temizliği konusunda gösterdiği hassasiyeti büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Geri dönüştürülebilen her tür atığı belediyemiz bünyesinde topluyoruz. Bu sayede hem doğa kirliliğinin önüne geçiyoruz hem de ekonomik anlamda milli servetimize sahip çıkıyoruz. Öğrencilerimizin de bu bilinçle atık pil topladığını gördük. Büyük azimle ve tatlı bir rekabetle yarışmamıza katılarak farkındalık oluşturan her bir öğrencimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.