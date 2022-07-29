Keçiören'de engelli bireyler için sinema etkinliği

Bu çerçevede ilçedeki bir alışveriş merkezinin sinema salonuna götürülen vatandaşlar ‘Öksüz Kız' filmini izlediler. Animasyon türündeki filmi patlamış mısır eşliğinde keyifle seyreden Keçiörenliler, filmin bitmesiyle birlikte belediyeye ait otobüsle tek tek evlerine bırakıldı.

Farklı engel gruplarından bireylerin sosyal hayata katılımı için sosyal ve kültürel aktivite çeşitliliğini artırdıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Engellilerimizin yaşamını kolaylaştırmak ve onlara daha keyifli bir hayat sunmak için Belediyemiz tarafından yapılan hizmetler 1994'te başlamıştır. Bu tarihten itibaren büyük emeklerle hizmetlerimizi geliştirerek ‘Engelsiz Keçiören' anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürdük. Bizim için bir engellimizin gönlü tüm dünyadan daha zengindir. Onları sosyal hayata ne kadar fazla dâhil edebilirsek biz de o kadar mutlu oluyoruz. Hepsi başımızın tacı. Onlara gönülden destek veren engelli ailelerimiz de başımızın tacı” ifadelerini kullandı.