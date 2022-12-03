Keçiören'de Engelliler Günü'ne özel etkinlik düzenlendi

Keçiören Belediyesi tarafından, Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonunda Engelliler Günü'ne özel etkinlik düzenlendi.

Keçiören Belediyesince Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonunda düzenlenen 'Engelliler Günü' etkinliğinde, Engelli Danışma Merkezi ile Keçiören Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü öğrencileri tarafından hazırlanan özel eserler sergilendi. Programa katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, burada yaptığı konuşmada engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak gerektiğini ifade etti.

Engelsiz kentler, engelsiz yaşam ve engelsiz hayatın ilk sloganları olduğunu belirten Altınok, "1994 yılında engelli eğitim ve üretim merkezimizi açtık. Engelli vatandaşlarımızın problemlerini kamuoyuna taşımakla, yaptığımız sempozyumlar, paneller ve toplantılarla engelli vatandaşlarımızın sesini duyurduk. Birçok yasaların ve kanunların çıkmasına da vesile olduk. İlk defa galoş üretimi, el sanatları üretimi bir de engelli üretim merkezimiz vardı. Orada engelli vatandaşlarımıza eğitim veriyorduk, özellikle el sanatları ve telkari üzerine. Daha sonra ürettiklerini satıyorduk, bir vakfımızla beraber bu hizmeti yapıyorduk. Gelirini de engelli vatandaşlarımıza veriyorduk” diye konuştu.

Altınok, herkesin birer engelli adayı olduğunu vurgulayarak, “Hayata bir de engelli vatandaşlarımızın gözüyle bakmamız lazım. Beş kat ve üzeri yapılarda imar yasasına göre asansör zorunluluğu vardı. Dedim ki, bundan sonra 1+1 de olsa asansör zorunluluğu var. O günden itibaren Keçiören'de ki bütün yapılara asansör zorunluluğu getirdik” dedi.

Engelliler için düzenlenen program, kültür merkezinin bahçesinde dilek feneri uçurularak sona erdi.