Keçiören'de eski ramazanlar yaşatılacak

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, rahmet, bereket, mağfiret ayı Ramazanı Şerif'in başlamasına sayılı günler kala Anadolu'nun şehirlerini Keçiören'de buluşturmaya hazırlanıyor. Altınok, “Birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajlarının verileceği Ramazan etkinliklerimizde 15 hemşehri derneği ile Anadolu kültürünü tanıtırken, Ramazan'ın maneviyatını da yaşatacağız" dedi.

Kalaba Kent Meydanı'nda Ramazan boyunca sürecek etkinliklere Ankara, Kırıkkale, Konya, Kırşehir, Bolu, Samsun, Çankırı, Çorum, Nevşehir, Elazığ, Erzurum, Kars-Ardahan-Iğdır, Erzincan, Yozgat, Kar-Der hemşehri dernekleri katılırken, Kadir Gecesi'nde de Keçiören Müftülüğü özel bir program düzenleyecek. Ramazan'ın ilk günü Azerbaycanlı ünlü sanatçı Azerin'in sahne alacağı konserle başlarken, daha sonraki günlerde bestekâr ve ses sanatçısı Murat Emirhan ile ses sanatçıları Ensar Kardeşler, Adem Karabey, Ender Tekin, Hakan Çolak, İbrahim Çuşan, Hasan Özer, Savaş Talha, Kemal Faruk, Ali Toprak, Hakan Çolak, Fatih Çalımlı'nın da sahne alacağı ilahi konserleriyle devam edecek. Dernekler, Kalaba Kent Meydanı'ndaki etkinlik alanında 35 metrekare alana kurulacak iki hemşehri evinde 3 gün boyunca yöresine ve iline ait tanıtım yaparak, bir geceyi de folklor gösterilerine ve yöresel sanatçıların sahne almasına ayıracak.

Kalaba Kent Meydanı'nda her gün saat 21.30'da çocuklara özel orta oyunu ile başlayacak etkinliklerde Ramazan boyunca saat 22.30'dan itibaren hemşehri derneklerinin kültür gecesi, ilahi konserleri, semazen gösterileri sahnedeki yerini alacak. Satış stantlarının da kurulacağı etkinlik alanında Osmanlı macunu, şerbetçiler geleneksel lezzetleri sunarak eski Ramazan coşkuları Keçiören'de yaşanacak. Ayrıca Keçiören Belediyesine ait Deniz Dünyası Ramazan'a özel sabah 09.00'da açılarak, 23.00'da kapanacak.

Altınok, etkinliklere tüm vatandaşları davet etti

Hemşehri dernekleri temsilcileri ile yapılan toplantının ardından Ramazan hazırlıklarının tüm hızla sürdüğüne vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiörenlilerin her gece başka bir ilin sanatçıları, sahne gösterileri, eserleri, yemekleri, yöresel kıyafetleri ve özgün kültürlerini tanıma imkânı bulacaklarını belirtti. Altınok, “Gönül köprüleri kuracak, unutulmaz bir Ramazan yaşatacağız. Tanıtım stantlarımızda Anadolumuzun güzide şehirleri kültürel değerlerini tanıtma ve Keçiörenlilerle buluşma fırsatı yakalarken, satış stantlarımız da kazancın, bereketin simgesi olacak. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde bir Ramazan'ı hep birlikte idrak edeceğiz. Vatandaşlarımızı Ramazan boyunca her akşam iftar sonrası etkinlik alanımıza bekliyoruz" diye konuştu.