Keçiören'de galibiyet sevinci

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, galibiyet serisini devam ettiren sporcuları tebrik etti.

Eller gücü namağlup lider

Keçiören'i çeşitli spor dallarında temsil eden kulüpler galibiyet serisine devam etti. Keçiören Belediyesi Bağlumspor Bayan Voleybol Takımı, Halkbank Voleybol Takımını 3-2'lik skorla mağlup etti. Keçiören Belediyesi Bağlumspor Futbol Takımı da Bölgesel Amatör Bal Ligi'nde Şehit Hüseyin Demirtaş Stadyumu'nda karşılaştığı Eskişehir Anadolu Üniversitesini 4-1 yenerek galibiyete ulaştı. Keçiören Belediyesi Eller Gücü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Gaziantep deplasmanından galibiyetle dönerek 9'da 9 yaptı. Namağlup liderliğini sürdüren Keçiören Belediyesi Eller Gücü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı galibiyet serisinin ardından büyük sevinç yaşadı. Mücadele derecesi üst seviyede olan müsabakaların tamamlanmasının ardından Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, oyuncuları ve teknik kadroyu tebrik ederek başarı temennisinde bulundu.

“Sporu ve sporcuyu destekliyoruz”

Keçiören Belediyesi'nin desteklediği çeşitli branşlardaki takımların haftaya damga vurduğunu belirten Başkan Ak, “Keçiören Belediyesi'nin çeşitli branşlarda destek verdiği takımlar bu hafta galibiyet rüzgârı estirdi. Bu müsabakaların bazılarını izleme fırsatı bularak mücadele derecesi yüksek karşılaşmalara tanıklık ettik. Galibiyet sevincini oyuncularımızla birlikte yaşamak oldukça keyif vericiydi. Keçiören'de sporun ve sporcunun gelişmesi için gerek tesisleşme konusuna gerekse sporculara verdiğimiz desteklerle çeşitli başarılar elde ettik. Bu başarıların devam etmesi için aynı gayretle mücadele edecek olan sporcularımıza desteklerimizi sürdüreceğiz. Bu hafta da voleybol, futbol ve tekerlekli sandalye basketbol takımlarımız galip gelen taraf oldu. Hem Keçiören'i temsil eden takımlara hem de rakibimiz konumunda olan bütün takımlara bundan sonraki müsabakalarda başarılar diliyorum” dedi.